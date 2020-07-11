台中市積極推廣舉重運動，11日「109年臺中市市長盃舉重錦標賽」於大里高中體育館登場，賽事分為國中、高中男女組等4個組別，上百位選手使出渾身解數、突破自身極限；市府運動局表示，此次賽事吸引台中市多位曾在全中運榮獲金牌的選手參賽，十分精采！

運動局指出，這次賽事包括大里高中曾芸萱、廖嘉怡、潘嘉佑及江紹楷；新社高中馬靖捷及湯嘉琪等多位曾在全國中等學校運動會上獲金牌的選手一同出戰，為今年7月18日至23日將在屏東舉辦的109年全國中等學校運動會備戰。

賽事分為國中、高中男女組等4個組別，上百位選手使出渾身解數、突破自身極限。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

運動局表示，市府積極從校園培養舉重選手，大里高中、成功國中、立新國中及新光國中皆為舉重運動重點發展學校，其中，大里高中更是推廣舉重運動與培養選手標竿學校，去年全國運動會舉重金牌選手賴湘婷即是該校傑出校友。

運動局也在活動現場行銷為期二個月的2020台中購物節，民眾消費滿500元就可參加抽獎，有機會抽到近千萬「蛋黃區精品小豪宅」；另有壓軸現金100萬元、市價近70萬的TIIDA汽車、光陽電動機車、現金10萬等多樣好禮。其中運動局在7月21日至31日更響應購物節推出「健康臺中，活力十足」週，將結合運動產業推出優惠活動，歡迎共襄盛舉。

今日開幕典禮，包括台中市體育總會舉重委員會副主任委員陳威州、總幹事廖俊讚及運動局代表等人都到場為選手加油打氣。

(中時 )