台中市陷慶記之都汙名，連移工也添亂。2名越南移工10日晚間為追討同鄉10萬元債務，在豐原廟東商圈大亂鬥，並意圖將被害人拉上車帶走。大批警力及警車前往壓制，嚇壞逛街民眾，警方現場逮捕鬧事移工，被害人堅持提告妨害自由及傷害，全案訊後移送地檢署偵辦。

人來人往的豐原廟東商圈10日晚間8時許發生3名外籍移工大打出手，頂街派出所員警陳孝嚴及洪煒策恰巧在附近巡邏，立即上前攔查。多輛警車及大批員警也往廟東商圈集結，頓時警笛大作，嚇壞逛街民眾，紛紛揣測「是慶記？豐原治安也變差？是在抓通緝犯吧！」

警方以優勢警力，迅速壓制2名鬧事移工，連同被害人帶到頂街派出所偵訊。據了解，36歲阮男積欠36歲劉男10萬元債務，劉男與武姓友人事在廟東夜市附近巧遇阮男，雙方因債務協調不成，而發生肢體衝突，劉、武還意圖拉扯阮男上車，巡邏員警聞訊，立即上前制止。

頂街派出員警陳孝嚴及洪煒策落實巡邏勤務，發現異狀立即逮捕鬧事移工嚴辦，未致發生嚴重傷害。由於阮男堅持對劉、阮提出妨害自由及傷害告訴，警方訊後以手銬、腳鐐伺候，移送台中地檢署偵辦。

(中時 )