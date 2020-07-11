放置在億載金城14天的虎鯨裝置藝術，11日在民眾見證下，從安平商港「游」進安平水景公園，15日開幕迎接暑假人潮，有別於多年前的「黃色小鴨」展覽，業者擬採入園收費，台南市文化局稱票價仍在討論，會融入振興券優惠方案。

安平虎鯨取名「亮晶鯨」，11日進駐安平水景公園水域，吸引不少民眾圍觀拍照，業者15日正式開幕，會有一連串的節目搭配，包括樂團演唱與夜間燈光秀，可謂執行防疫新生活以來，台南市政府主辦的首場大型活動，希望打造數年前「黃色小鴨」席捲台灣的風潮。

台南市長黃偉哲11日與市民一起見證虎鯨進港，有數十位民眾跟著伴游，沿岸早吸引許多民眾拍照。

台南市長黃偉哲（前排中米色夾克者）見證虎鯨「亮晶鯨」進駐安平水景公園。（程炳璋攝）

這隻虎鯨將在台南市展出3個月，與黃色小鴨展覽不同，活動外包業者打算收費，民眾雖可在園區外免費拍照，園內提供更近的拍照地點與水上遊憩設施，民眾入園還贈送紀念品與折抵消費的優惠。

有民眾表示，不希望票價訂太高，否則寧可花錢看真的鯨魚，也不想看假的「充氣娃娃」。台南市文化局表示，票價仍在商討，會有振興券優惠措施，園區內會設咖啡廳，還會舉辦樂團演唱，開幕晚會邀請藝人潘越雲，18日邀請董事長樂團，並會有燈光秀。

安平虎鯨在民眾伴游下，「游」進安平水景公園。（程炳璋攝）

(中時 )