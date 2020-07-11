中央氣象局溫度資料表示，截至目前的前100名高溫中已有14氣象測站測得超過36度以上高溫，其中最高溫出現在台東縣關山鎮，測得37.9度。

氣象局表示，受太平洋高壓及西南風沉降影響，今(11)日白天花蓮縣縱谷、臺東縣，臺北市盆地，彰化縣、南投縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，另外新北市盆地，桃園市、新竹縣、臺中市、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣為黃色燈號，請特別注意。

氣象局提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

台東縣關山鎮中午12時50分測得37.9度，另外台北市氣象局測站12時09分測得37.7度、南投服務區12時10分測得37.5度、花蓮縣玉里鎮12時40分測得37.3度、花蓮縣光復鄉12時40分及雲林縣斗南鎮12時13分均測得37.2度。

(中時 )