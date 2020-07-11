日前美國宣布對我方軍售後，國民黨立委陳玉珍雖表達肯定，但也直言對於蔡政府執政之下兩岸隨時可能擦槍走火感到憂心，卻被民進黨立委陳亭妃回嗆，認為只應該譴責中共軍機繞台，而不是譴責我方政府，對此陳玉珍在臉書發文回稱，她同樣可以在公開痛批：中共繞台是挑釁的行為，是破壞台海現狀的行為，是阻礙台海和平的舉措！但罵完了對岸，然後呢？國民黨身為在野黨，不該善盡責任來監督執政黨錯誤的兩岸政策，提出針砭與建言嗎？

陳玉珍表示，真正愛中華民國、守護台澎金馬，就應該思考以下五點：

首先，論軍購金額，馬政府從來沒比蔡政府買的少。所以陳玉珍肯定軍事採購案怎麼會被解讀成沒為台灣著想？實際上，馬政府第一任內對美國軍購的金額還比蔡政府第一任還要多，增強國防實力與溝通對話降低敵意本來就可並行不悖，國民黨執政時兩者都在做，問題是蔡政府有兩者並行嗎？

其次，今年中共軍機繞台次數創歷年新高紀錄，那為什麼國民黨馬政府執政時共機繞台沒創新高？卻偏偏發生在蔡英文政府的任內呢？如果蔡政府2016年一就任有真正延續馬政府的兩岸政策，中國大陸覺得兩岸還有溝通的可能，中共又有甚麼理由改變過往作風，突然緊鑼密鼓的軍機、軍艦繞台？讓廣大愛好和平的台灣人民精神緊繃呢？

另外，中共一直想吞併台灣，國民黨也從來沒有同意過一國兩制，國民黨堅持捍衛中華民國 ！民進黨如今身為執政者，不能只跟一般老百姓一樣罵一罵了事，要做的是想辦法避免戰爭威脅、避免被統的情況成真。馬英九時代兩岸創下1949年以來最和平、繁榮的局勢，被武統機率降到最低，反觀如今蔡政府拿不出對策、只會辱罵，刻意操作「親美抗中」，在國內選舉上獲得政治利益，卻也給中國大陸提升對立局勢的藉口，造成兩岸開戰緊張情勢升高，這樣到底是在降低還是提高兩岸衝突的機率呢？

此外，民進黨最喜歡說「時空背景不同」來掩飾自己的雙重標準，蔡英文總統2016年接任時承諾維持國民黨開創的和平現狀，現在甚至也不再罵ECFA是糖衣毒藥，希望繼續維持ECFA。如果中國大陸真的那麼十惡不赦，為什麼不趕快把ECFA切斷，避免「以經逼統」呢？

最後，譴責中國大陸、要求正視中華民國存在的作為，國民黨從來沒有忽略。這十幾年來最大的政策改變，就是民進黨不再願意與對岸正常溝通，搞到陸客不來、小明回不了家，甚至現在可能還要因為無謂的挑釁讓最挺民進黨的年輕世代面臨戰爭風險！請問民進黨這樣操作對立，到底是愛護台灣還是在害台灣呢？

陳玉珍總結，生靈塗炭大家都不樂見，執政者要不畏戰，但也應該盡全力避戰，不要刻意把兩岸局勢帶往錯誤的方向，然後當在野黨提出合理批評與建議後卻反過來指責在野黨不團結！以國家安全之名鎮壓反對聲音，請民進黨想一想這樣的作風對不對得起你們爭取民主的前輩吧！

(中時 )