中信兄弟封王魔術數字「M2」，只要今日戰勝悍將、且另一地樂天桃猿輸給統一獅，將可在主場洲際球場拋下黃彩帶，今日派出本季6連勝的黃恩賜掛帥，悍將則派本土王牌陳仕朋迎戰。

11日是上半季兄弟最後一場主場比賽，對上富邦悍將兩邊都派出本土王牌，兄弟派出今年尚未嘗過敗績的黃恩賜先發，他目前暫居自責分率王，本季11場出賽拿下6勝0敗，其中對上富邦悍將拿下3勝，對戰自責分率是優異的3.00，尤其對上悍將右打者特別有壓制力，被打擊率僅不到2成。不過他上一場8號先發對上樂天桃猿，僅投3局失4分提前退場，今日能否回穩是兄弟邁向封王路的關鍵。

而陳仕朋本季對上兄弟的戰績不太漂亮，對戰3場吞下2敗，且自責分率高達9.42，是他投得最苦手的隊伍，陳仕朋在6月21日對上統一獅先發5局失8分吞敗，讓他自責分率暴漲，不過近3場比賽有趨為穩定，有望延續好內容扮演「攔路虎」。

(中時 )