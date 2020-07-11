嘉義市政府前社會處長張元厚退休1年後，傳出將出任嘉義市議會祕書長，議長莊豐安11日證實本月16日起將由張元厚出任祕書長，現任祕書長吳金對屆齡退休。張元厚說，沒想過重返公職，因莊議長盛情徵詢，他想為地方多服務一些。

莊豐安說，張元厚擔任公職多年，行政資歷完整，對市府及公部門、嘉義地方事務都熟悉，是祕書長的適合人選。

張元厚去年6月3日以60歲之齡退休，理由是個人健康因素，2014年他有輕微中風，他認為健康亮警訊，也想多陪陪家人，退休後於去年7月1日擔任財團法人嘉義市私立嘉愛啟智發展中心執行長，本月15日將離職。

張元厚說，到民間社福機構工作後，發現私部門想申請公部門的補助資源，常因行政作業繁瑣而卻步，他感受很深，公部門應加強與私部門溝通、協助培訓相關人力。

張元厚說，他沒想過要重返公職，莊議長徵詢時他嚇一跳，後來想多元化服務社會及不同的職場體驗，因而接受，若出任議會祕書長，會做好職務上的工作，對內服務議員，對外服務民眾，將民意反映給莊豐安議長和議員們，協助議會監督市政。

張元厚曾擔任39年公職，曾任職於台灣省政府糧食局嘉義分處（現農糧署嘉義辦事處）、清潔管理所、地政事務所、朴子鎮公所，擔任過嘉義市政府社會處長、參議。

(中時 )