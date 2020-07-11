〈靠北金門〉網友對貼文的回應之一。（警方提供）

〈靠北金門〉網友對貼文的回應之二。（警方提供）

金城分局副分局長許績俊說明偵破經過，提醒民眾注意自身安全。（李金生攝）

往來大、小金門的交通船日前出現1名「露鳥客」，讓當場目擊的女乘客直言自己驚嚇過度，導致寢食難安、噁心想吐。警方據報2小時內迅速偵破，落網洪姓男子辯稱酒醉忘光了，全案依違反《社會秩序維護法》裁處新台幣6000元以下罰款。

這是民風一向純樸的金門，繼8日后湖海灘更衣室外有偷窺男出沒後，連2天發生有違社會善良風氣，引起民眾議論的事件。

1名女子9日在臉書〈靠北金門〉社群貼文指出，她在當晚8時搭乘水頭碼頭往九宮碼頭的班船上，有1個子不高瘦瘦，約莫40幾歲的男子，公然在客艙門掏出他的「牲禮」給人觀看，因為驚嚇過度，第1次看到如此恐怖又黑暗的生物，事後想起一直夜不能寐、寢食難安、噁心想吐，特與「靠友」分享，提醒大家小心。

金城分局接獲情資，立即與高雄港務警察總隊金門港中隊協辦，逐一訪查當日船班工作人員及乘客後，迅迅速鎖定家住小金門，32歲的洪姓男子，調查發現他當天在金沙鎮喝了一下午的酒，晚上7時搭船欲返回小金門，但因酒醉竟來回坐了4趟船，直到9時才在九宮碼頭上岸，途中還出現當眾脫序行為。

警方調查，洪某邊走邊拉拉鏈，走到客艙門後露鳥，整個過程大約1分鐘左右。當時正對的機車停放區有3女1男目睹外，還有1名中年婦人拍拍他的背部，似乎出言制止。

洪某看了警方調閱的船上監視器影帶，承認「影中人」就是自己，但辯稱自己喝醉忘記了，應該是要去小解，誤將客艙門當作廁所，但酒醉厲害並未尿出來。

網友對此反應熱烈，65則回應中有人說「那麼小，還敢露，趕快收起來，不要丟臉」、「告訴他七月還沒到，不要到處嚇人」、「金門也有這種變態」，也有人說「越怕他越高興，妳要大叫大家一起來看，這是三小挖溝」。

警方也在〈靠北金門〉留言希望貼文的女子出面指證，但一直未獲回應，最後只得依違反秩序維護法，裁處6000元以下的罰款。

金城分局長李益杰提醒民眾深夜出門，最好有人結伴同行，遇到類似脫序不雅行為，勇於出言制止外，也可冷靜蒐證報警處理，協助杜絕歪風。

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(中時 )