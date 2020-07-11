新北市昨晚聯合台北、桃園、基隆等四縣市，聯合執跨區域噪音車夜間攔檢，共計攔查使用非原廠或認證排氣管車輛共84輛，均將依噪音管制法規定裁罰3000元。

新北市環保局表示，環保局聯合警察單位昨在蘆洲環堤大道、成蘆橋、五股疏洪一路、成泰路及八里關渡橋機車引道等5處噪音陳情熱區採同時段、多點式夜間攔查車輛噪音。

同時段包括台北市、基隆市、桃園市亦分別於羅斯福路六段、武訓街及國豐一街等路段共同執行噪音車夜間攔檢。

環保局長程大維表示，北北基桃同屬共同生活圈，「區域之間不是阻礙而是聯防」，根據去年噪音車檢舉統計資料顯示，北部四市一整年檢舉件數高達近1萬1000件。

程大維說，新北市不分平日或假日，結合台北市、基隆市、桃園市四市協調採同時段、多點式、跨區域，並於陳情熱區路段進行噪音車夜間稽查作業，擴大北部四市噪音車管制成效，也奉勸仍在使用非原廠或非認證排氣管車主，儘速換回原廠管或認證管，以免擾民又傷財。

(中時 )