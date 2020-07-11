民進黨這次高雄市長補選，光復高雄機率很大，但前總統陳水扁卻要搬到台南了；陳水扁今在臉書表示，抗拒不了黃昏的故鄉台南親情呼喚，且可照顧扁媽陳李慎。

陳水扁總統卸任後，搬過不少家，他今臉書發文說「住過五都」，現在要搬到新的台南古都，落葉歸根。

他說，自己在台南出生長大，北漂到台北市成家立業，再到「新北土城」、「桃園龜山」、「台中南屯」三地「進修」，最後南漂高雄鼓山；由於抗拒不了黃昏的故鄉台南親情呼喚，且可照顧扁媽陳李慎，因此決定搬到台南東區。

他說，像他這樣一生六都都住過，還真的不多。

陳水扁兒子高市議員陳致中說，扁台南住所，是在台南東區「耘非凡」社區，扁主要是為了今年母親節前，一度因為肺部積水發出病危通知、後來情況回穩的扁媽，所以搬到台南和扁媽同住，就近照顧扁媽。

扁在文中介紹新居有三幅畫作，分是「520我愛你載歌載舞」、「禁忌的年代」、「來自阿扁的請安」。

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(中時 )