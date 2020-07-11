前高雄市長韓國瑜競選時的大將王淺秋，這個月起開始在廣播節目和民眾相會，節目播出第二集後，她也在臉書寫下心情，提到「看別人主持廣播節目好像吃飯喝水簡單，怎麼我找鏡頭、回直播訊息還是手忙腳亂啊」。而她對於自己的工作心情曝光後，已有一萬名網友按讚，更有許多人留言。

王淺秋在首集節目邀請曾出任宋楚瑜大選發言人的于美人到場，一起分享擔任發言人的過程，至於第二級則是邀來國民黨高雄市長參選人李眉蓁。而她昨(10日)則是在臉書寫下，「花若盛開蝴蝶自來」，李眉蓁開玩笑説一早連完缐就要去「作饅頭」，因為對手陳其邁以為只要數完饅頭就可以當選，但她絕對玩真的，把高雄大小事當自己事，花若盛開蝴蝶自來，即使承受再多鋪天蓋地攻擊都要勇敢面對。

另外，針對交通部長林佳龍的「市場趁機洗牌」，王淺秋則是邀請邀請到五福旅行社執行長謝宏明分享不得不面臨裁員的痛苦困境，原本每年1,500萬人次的出國旅客迅速進入冰河期，使得一年65億的營業額跳水下跌，在該屬旺季的七月僅有的國旅業績頂多千萬，林佳龍卻説要市場趁機洗牌淘汰，業者嘆無奈，更對台灣自稱觀光大國感到強烈對比，只能自立自強努力求生存。

貼文曝光後，許多網友則是紛紛留言寫下，「淺秋加油，凡事萬事起頭難，以你的智慧一定會越做越好的」、「短髮好美，節目很棒，加油」、「正義女神，加油」、「 開台就嬴了一半得頭彩，會越來越好」。

(中時電子報)