桃園市議員王浩宇過去因常發表爭議性言論，讓中壢民眾看不下去，決定發起罷免，目前活動已進行第到二階段連署，罷免團體也發起群募活動，9日發起至今僅2天，已超過5百人捐款，累積76萬多元的募捐。王浩宇表叔、中壢區信義里長的罷免聯絡人邱仁德更表示，將在20日送交中選會提議連署資料。

罷王行動發起人、現任公益傳播基金會執行長唐平榮表示，6月30日罷免王浩宇總部成立後，第一階段罷免提議書數量就已經達標，目前收到的第二階段連署書已超過6000份，預計在7月20日將第一階段提議連署資料送交中選會。並表示，他自己任職公益基金會，「對於善款的運用有一定的經驗，絕對會做到公開、透明及不浪費，若最後有結餘，會將款項捐助給桃園在地社福單位」。

而罷免案因需要不少資金做準備，罷免團體也在「嘖嘖」平臺上推出群眾募資，9日10時上線至今僅2天多的時間，已迅速飆升至76萬多元，捐款人數也突破5百人，速度算快，而罷免群募資金的總目標設定為450萬元新臺幣，預計募捐開放時間到8月31日截止。

王浩宇表叔邱仁德9日更在臉書PO出提議人名冊，表示提議人名冊已按里、鄰裝訂完成，同時也依規定將要繳交正副本各一份也作業完，他強調，中壢區85里每一里都有代表，無一缺席。總部將在7月20日上午10點繳交中選會，若順利查核，預計在8/20左右展開第二階段連署。

罷免王浩宇群募平台，上線2天天，就已累積77萬多元。(圖/翻攝自 罷免王浩宇群募平台)

依《選罷法》規定，罷免直轄市議員，需選區選舉人數的1%連署提案罷免，即需中壢區3152人。第二階段連署，則需要在40天內募集該選區選舉人數的10%連署，約31515人。最後罷免案投票階段，通過的條件是：同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，換句話說，要罷免王浩宇，在中壢必須要有超過8萬人投下罷免贊成票。

(中時電子報)