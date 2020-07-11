張立昂在《浪漫輸給你》飾演霸道總裁，私下有可愛一面。（陳俊吉攝）

張立昂在《浪漫輸給你》飾演霸道總裁。（陳俊吉攝）

張立昂在《浪漫輸給你》飾演霸道總裁。（陳俊吉攝）

張立昂在《浪漫輸給你》飾演霸道總裁。（陳俊吉攝）

張立昂在台視、三立《浪漫輸給你》飾演「言情小說」裡的霸道總裁，劇中除了武打、墜樓、跳車驚險動作多，領過入行以來最多次的「50（無事）紅包」，還得時不時上演小說情節裡各種轉身飛撲、拋接、飛抱女主角的「英雄救美」情節。他日前接受專訪時坦言「英雄不好當」，為了呈現戲劇效果，必須以不對的姿勢很用力或舉或抱重物，導致右肩已受傷，頭無法做後仰動作，「現在睡覺或躺著洗頭時，手已經無法平放，必須一直舉在半空中」。

他表示，有一場追逐打鬥戲，他摔倒後腳撞到桌子，整隻小腿都擦傷，腳踝甚至已腫了一個多月，必須要持續針灸把筋撥開。當時目擊他受傷過程的湯志偉還安慰他：「趙又廷拍《痞子英雄》時天天受傷，每天身上都是草藥味！」他苦笑：「都是湯姆克魯斯害的，因為連他這樣的巨星什麼動作戲都自己來，所以我也想要這樣，鏡頭也會比較好看！」

演對手戲的宋芸樺誇看起來很ㄍㄧㄥ的他，私下反差萌非常可愛迷人，他害羞表示：「謝謝她，我自己覺得是反差呆，不敢拿出來獻醜！」不過他坦言身邊朋友都很熟悉他私下這一面，反而不習慣他劇中各種耍帥氣模樣，常故意虧：「天啊！你怎麼會這麼帥！好扯！」、「也太帥了吧！誇張！」、「NG幾次？」他說自己為了要對得起劇本中形容的「獵豹般的身材」畫面，確實花了很多時間健身、節食才呈現出這樣的精實體態，「體重先掉了5公斤，再壯回原先的體重，但體脂下降很多，臉都消下去，現在最常聽到『不要再瘦了』！」

他說這次跟宋芸樺、連晨翔相處很開心，「其實我沒有包袱，只是因為想要認真所以沒那麼輕鬆，他們兩個就是比較天馬行空、瘋瘋的。因他們兩個的『熱情邀約』，我才玩得起來，一起自娛娛人，然後完全忘了包袱是什麼！」他說晨翔是幽默感跟自己很契合的朋友，宋芸樺則是人來瘋，「我親眼看著她從開拍第一天還是宋芸樺，到現在真的變成戲裡的曉恩，她無庸置疑就是這角色！」

他劇中在小說情節裡喜歡楚楚可憐的蔡瑞雪，被問與古靈精怪的女生相較比較偏愛哪一種？他笑說還是比較喜歡古靈精怪型，尤其蔡瑞雪飾演的「楚楚」真的太over了一點。與前女友邵雨薇分手兩年多，單身一段時間的他，不諱言這段期間也有「認識一些朋友」，可以一起吃飯、看電影，但因為工作無法分心，沒有繼續下去，「感情的事就是隨緣，前陣子工作上也發了EP、8月要辦演唱會，工作上的心有安定一些，現階段還是希望以工作為主，現在大家也沒那麼急著要結婚，如果有遇到好的對象，閃婚也OK」。

他坦言從以前對婚姻就有浪漫史般的憧憬，「很嚮往在鄉間白色教堂結婚，住在海邊的海灘屋，可以自己種菜甚至放羊，在綠草地上騎馬、奔跑，過著兩人世界的生活！」

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(中時 )