徐乃麟飾演冠軍爭霸賽主持人。（傳影提供）

《打噴嚏》推學生免費看活動，要搶要快。（傳影提供）

由柯震東、林依晨主演的熱血勵志電影《打噴嚏》，即將在暑假第1天正式上映，除了柯震東、林依晨、王大陸精湛演出之外，在片中還可以看到許多隱藏版大明星齊來助陣，包括香港天王古天樂、F4吳建豪、綜藝大哥大徐乃麟、大陸戲劇一哥張曉龍、甚至連金馬獎最佳男配角劉冠廷也都有在片中出現。

片中飾演閃電怪客的古天樂離群索居、脾氣古怪，柯震東為了跟他拜師學藝吃足苦頭、甚至還不斷送進醫院，這段相當搞笑也是觀眾看得最歡樂的場景；在《後宮甄嬛傳》飾演溫太醫一砲而紅的張曉龍，這次在《打噴嚏》中演的是一位拯救世界的超級英雄音波俠，但偏偏讓林依晨愛上他，成為柯震東最大情敵。

至於片中大魔王居爾則是由吳建豪扮演，他在片中的氣勢也把林依晨嚇到花容失色，吳建豪自己也說：「要看我如何使壞就一定要來看《打噴嚏》！」接著就是兩個最大亮點—在拳擊場旁邊的練習生劉冠廷，當初毛遂自薦的臨時演員，現在是連柯震東都敬畏三分的最佳男配角；而另外綜藝一哥徐乃麟更是讓粉絲超級驚喜的彩蛋，在最重要的冠軍爭霸賽擔綱主持人一角。

電影還舉辦學生場特別活動，7月14日同學們結業式後暑假第一刻，就能衝戲院換免費《打噴嚏》電影票1張，全台指定5間戲院，只要憑學生證就能搶先看，數量不多要搶要快。電影15日上映。

(中時 )