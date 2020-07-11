民進黨前立委蔡啟芳患有嚴重肺阻塞，其立委兒子蔡易餘今(11)日在臉書po照，提到他的父親早上要做肺部移植手術。對於肺阻塞這疾病，一般民眾可能覺得陌生，但胸腔重症醫蘇一峰指出，肺阻塞一年造成300萬人死亡，而延遲就醫就是主因。他並透露，若肺阻塞合併心臟衰竭，臨床醫師治療最感棘手！

蘇一峰在個人部落格談到肺阻塞，說慢性阻塞性肺病（簡稱COPD），是一種長期、無法恢復的呼吸道阻塞性疾病。由於心肺相依，心臟生病的病人常常會合併肺部生病，而肺部生病的病人也常常會合併心臟生病。臨床上嚴重的COPD病人常常會合併心臟衰竭，這是臨床醫師治療的一大困境！

蘇一峰指出，肺阻塞其實是最常見的慢性呼吸道疾病，抽菸或空氣污染等是其致病主因，長期吸入不好的空氣使肺部產生「慢性支氣管炎」或「肺氣腫」，進一步引起氣流阻塞，常見的症狀是「咳、痰、悶、喘」。

根據世界衛生組織（WHO）統計，肺阻塞每年造成300萬人死亡，居全球第4大死因，且患者仍在快速增加中。過去研究發現，肺阻塞病患逾半合併有心血管的問題，譬如高血壓、冠狀動脈硬化，心肌梗塞等等，成因是許多慢性阻塞性肺病患者是老菸槍，容易同時合併心血管疾病。患者都會喘、呼吸困難、胸部悶痛。

肺阻塞合併心臟衰竭到底有多棘手？蘇一峰分享一位重症的狀況，她一年前COPD快速惡化反覆住院，每天都要持續使用正壓呼吸器+氧氣機，吃到6顆類固醇，還要吸4支以上的強效擴張劑。即使使用正壓呼吸器+氧氣機，每天還是喘得要命，血氧只有88-90！(正常人不用氧氣都可以95-96以上)對於這類的重症患者，最好的消息就是成功排進(心)肺移植的等待名單，進而成功完成肺移植手術！

(中時電子報)