內政部統計，去年國人離婚對數總計5.4萬對，已經連續2年下降，半數離婚者婚離未滿9年，其中，其中結婚未滿5年者共1萬8816對，占34.6％最多，是近10年新高，結婚滿5年未滿10年占22％居次。另外，同性別離婚去年有110對，以高雄市17對最多，新北市16對居次。

根據內政部最新統計資料，去年離婚總計5萬4346 對，其中以雙方皆本國籍者占82.1％最高，與非本國籍聯姻者占17.9％。當中不同性別5萬4236對，相同性別110 對；整體而言較去年減少56對、0.1％，離婚對數已連續2年下降。

去年離婚者婚齡中位數為8.2 年，較前年減少0.08年，即半數離婚者婚齡未滿9年；婚齡結構中，以結婚未滿5年者占34.6％最多，是近10年新高，結婚滿5年未滿10年者占22.0％居次。另外，婚齡超過30年者，離婚對數有略增的趨勢。

內政部分析，近10年離婚對數呈波動趨勢，2010年離婚5萬8037對，緩減向下至2014年5萬3144 對最低，2017年在緩增5萬4439對，不過近2年連續出現緩降。此外，去年有偶人口離婚率男性為10.42‰，女性為10.56‰，分別較10年前減少0.90個及1.03個千分點。

至於國籍部分，去年離婚對數中以雙方為本國籍者占82.12％最高，與非本國籍聯姻者占17.88％，其中以一方原為大陸港澳地區者占9.62％最多，東南亞國籍者占6.97 ％次之。

(中時 )