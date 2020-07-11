副總統賴清德11日中午抵達旗山區中正路陳志榮家中靈堂上香致意，並致上台北大學校友總會捐贈的150萬元慰問金。 （林雅惠攝）

海軍陸戰隊3日發生突擊艇翻覆意外，造成上兵蔡博宇及上士陳志榮不幸死亡，體恤殉職士兵眷屬未來生計，台北大學校友總會募集500萬元，11日中午由副總統賴清德帶領下，抵達高雄市旗山區陳志榮家中，致上150萬元慰問金，向家屬表達關切之意。

副總統賴清德表示，他代表政府來表達慰問，總統蔡英文強調，對後續家屬生活會給予必要協助，希望大家支持國軍。（林雅惠攝）

副總統賴清德11日中午抵達旗山區中正路陳志榮家中靈堂上香致意，同時致上台北大學校友總會捐贈的150萬元慰問金，賴清德表示，發生意外大家都很不捨，他代表政府來表達慰問，總統蔡英文也不斷強調，對後續家屬生活會給予必要協助，希望大家支持國軍。

同行的台北大學理事長李錫●表示，他在服役階段，有同袍因類似經驗犧牲，於是感同身受發起募款，受到熱烈響應，共募集500萬元，分別給予2名殉職士兵家屬及1名重傷士兵各150萬元，另給予輕傷女中士20萬元慰問金及自責輕生的軍官家屬30萬元。

36歲陳志榮身後留下年邁父母親及懷孕5個月的妻子，陳父表示，陳志榮是個懂事貼心的孩子，個性很獨立，也很孝順父母，遇此事情雖然不捨，但仍必須堅強接受事實，對於政府的協助及慰問，除了「感謝」、還是「感謝」。

(中時 )