七月夏日的映照下，大湖鄉滿山遍谷的高接梨，滿眼金黃，目前正是大湖尊梨的盛產期，11日上午，大湖鄉公所在新開村舉辦大湖尊梨季活動，並頒獎表揚優秀梨農，今年高接梨的品質及產量雖略遜於過往，但甜度依然破表，獲得甜度王的梨有近13度的甜度，徐耀昌縣長希望大家多來大湖吃好梨。

大湖尊梨季活動，11日上午熱鬧展開。（謝明俊攝）

今年大湖高接梨在接穗時，因氣候變化太劇，影響到穗花凋萎枯死，梨農只得「翻穗」重新嫁接梨穗，卻又一直遭遇氣候因素干擾，甚至有翻穗達３、４次紀錄，增加今年高接梨的成本。

原本縣政府曾替大湖梨農申天然災害農損補助，但補助最低標準須達全栽種面積的2成，大湖高接梨種植面積就高達３５０公頃，一直無法達到農損最低補助面積，所以梨農翻穗的損失，只能自行吸受，也造成今年大湖高接梨的價格略微上揚。

今年大湖高接梨翻穗多次增加不少成本。（謝明俊攝）

大湖的高接梨多為秋水梨、豐水梨及新興梨等品種，大湖鄉公所為了向全國民眾推廣，統一訂名為大湖尊梨，並在１１、１２兩天，在新開村舉辦大湖尊梨季活動，除了準備各種表演活動外，並舉辦尊梨評鑑比賽，１１日上午，特別安排由縣長徐耀昌頒獎表揚優秀梨農。

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚優秀梨農。（謝明俊攝）

大湖鄉長胡娘妹指出，大湖鄉除了生產豐富的水果外，還有許多有特殊的觀光景點，如幸福花之島、羅福星紀念館、大窩生態園區等，希望大家多來大湖遊玩，還可品嘗好吃的高接梨。

(中時 )