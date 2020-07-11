扯爆！女用這招吃11天霸王餐，2.2萬網友爆氣開譙。（圖／翻攝自爆料公社）

實在太扯！一位住在龜山區的女顧客，連續11天都用同1招吃「霸王餐」，受害店家查覺不對勁後，默默開始拍照存證，而該女誇張的行徑曝光後，引爆2.2萬人怒火，網友瘋狂洗版，人不要臉天下無敵，支持店家提告。

老闆娘的朋友在臉書社團《爆料公社》PO文表示，真的忍無可忍！住在龜山區的女客人，第11天取消訂單！，天天都吃「霸王餐」，讓老闆娘氣得直喊，「這位完全沒有人格可言的小姐，如果妳真的很想紅，妳會如願的」。

原PO指出，女客人使用外送平台foodpanda訂餐，等到收到餐點以後，就按取消訂單，而理由都是送錯餐點，讓受害店家的老闆娘直呼，每天都送錯比中樂透還難吧？而且天天送錯還堅持要點我們家？真的有夠傻眼！如果真的沒錢吃飯，來我店裡，免費請妳吃到吐。

原PO表示，店家已報警，而警察也到該女居住的社區調閱監視器，老闆娘更直言，以為取餐遮住臉就拍不到嗎？這樣也太天真了！「只要你訂餐，我們出餐前都會拍照存檔，你取消訂單的理由真的很可笑，墨爾漢堡長庚店的奶茶杯和咖啡杯根本不是同款，你這麼喜歡吃免費的，我們成全你啊」。

貼文曝光後，吸引2.2萬網友關注，不少人留言罵爆，「11次真的扯爆」、「人不要臉天下無敵」、「吃人夠夠，支持店家給這種人教訓」、「好缺德 不知道免費的最貴嗎！」、「這根本詐欺，請勿姑息，直接提告吧」。

(中時電子報)