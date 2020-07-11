今（11）日上午10時30分許，新北市永和區文化路某建築工地，施工中路基流失導致路面塌陷，壓破瓦斯管線，造成瓦斯外洩，警、消獲報，隨即到場疏散附近住戶，畫設警戒區，並佈水線灑水降溫，經永和區公所、瓦斯公司及建商協調，決定先截斷瓦斯，並考量路基流失，住戶有居住安全疑慮，故先由施工單位先回填土方，瓦斯洩漏問題再由瓦斯公司接續處理。

由於路基流失嚴重，下陷範圍約150平方公尺，6棟面向工地的民宅影響較為嚴重，部分民宅1樓外推的牆面龜裂傾斜、雨遮倒塌，計撤離30戶，疏散65人；另預防性疏散10棟，共50戶，38人，總計全部疏散共80戶，103人。

永和文化路建築工地路基流失，造成民宅結構受損。（王揚傑翻攝）

永和區長陳怡君表示，撤離的民眾有51人接受公所安置到鄰近旅社和民權活動中心，其他受影響住戶選擇到親友家暫住，目前公所與相關單位仍在現場緊急處置，房屋損害賠償部分後續會與施工單位討論。

(中時 )