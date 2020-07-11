美國33歲女星娜雅里維拉（Naya Rivera）9日租船帶著4歲兒子到文圖拉縣的皮魯湖（Lake Piru）遊玩，不料下水後遲遲沒有上岸，直到1名出租船公司的員工看見1名男童在船上睡著，並打電話向警方報警；警方經過3天的搜索，仍未找到娜雅里維拉的蹤跡，且她尚未穿著救生衣下水，警方推測可能已經身亡。

據《CNN》報導，文圖拉縣警長克里斯代爾（Chris Dyer）表示，娜雅里維拉沒穿著救身衣就下水，生還率不高，可能已經溺水身亡；他表示，當天出租船應該下午4時歸還，但遲遲沒有交回，直到1名出租船公司的員工看到了這艘船在皮魯湖，發現有位男童獨自船上，出租船公司的員工趕緊向警方報案。克里斯代爾表示，娜雅里維拉的兒子很健康，目前與家人在一起等待媽媽回來。

調查人員發現船上有2件救身衣，1件被男童穿著，另1件則擺放在旁邊，船上僅發現娜雅里維拉的錢包和身分證，沒有找到其他任何線索，警方立刻展開搜救行動。警方表示，皮魯湖得能見度非常低，搜索區域內有許多的植物與樹木，這對於潛水人員來說非常不安全，且搜救範圍變得更加複雜；目前警方已請專業潛水隊在湖中持續搜索，其他搜救人員利用直升機、船隻尋找線索，也會利用聲納技術以便更快速找到娜雅里維拉。

對於娜雅里維拉失蹤的消息震驚外界，與她合作過的演員在推特為她祈禱；女星傑克哈里（JackéeHarry）發文表示，「我和娜雅里維拉是在《皇室成員》中一起演出相識，之後我看著她的事業一步步蒸蒸日上，拜託上帝，她不要有事。」另1位聲稱是娜雅里維拉的前公關人員紮克特珀曼（Zack Teperman）表示，他仍然不敢相信自己所聽到的，希望這不是真的，「她是我2009年有幸合作的藝人之一，和她一起共度了很多歡樂的時光。」

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(中時電子報)