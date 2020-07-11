苗栗山城扶輪社認購2020貓裏表演藝術節的演出票券，捐贈給華山基金會、創世基金會，讓照顧員在欣賞表演之際能喘息休息，並呼籲社會各界也能給予長照英雄們更多的鼓勵。
苗栗山城扶輪社社長林怡君有鑑於新冠肺炎疫情期間，外籍看護受到邊境管制等因素，讓獨居長者、植物人等的看護工作處境更為辛苦，因此希望在做公益關照社會同時，也能同步達成支持在地藝文發展的美意，並認購2020貓裏表演藝術節-貓裏•實驗•中正堂中，新樂舞舞團及EX-亞洲劇團節目票券各20張，送給華山基金會及創世基金會。
林怡君指出，疫情影響民眾生活，對於弱勢團體想必是加倍衝擊，而社友們平時在陪同社工進行獨居長者、植物人的關照時，發現照顧的家屬或長者較少被關注，但他們其實十分需要喘息時間，或透過多元休閒活動調劑身心，因此期盼照護員及家屬，能藉藝文演出舒緩照護的辛勞。
EX-亞洲劇團將2020貓裏表演藝術節宣傳單，設計成手作愛心信封，苗栗山城扶輪社全體社員將票券裝入信封中，贈給華山基金會、創世基金會，對照護員及家屬給予肯定與鼓勵。創世苗栗院表示，獲贈藝文票券，讓平時辛勞照護的家屬、長者有機會欣賞演出，藉此獲得喘息機會，回頭將更有能量繼續服務。
EX-亞洲劇團行政總監林浿安指出，劇場透過戲劇魔力讓民眾暫時脫離現實、得以鬆口氣休息，在享受藝術家用心設計的每個細節當下，必能增添更多美好時光。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。