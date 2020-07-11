苗栗山城扶輪社認購2020貓裏表演藝術節的演出票券，捐贈給華山基金會、創世基金會，讓照顧員在欣賞表演之際能喘息休息，並呼籲社會各界也能給予長照英雄們更多的鼓勵。

苗栗山城扶輪社社長林怡君有鑑於新冠肺炎疫情期間，外籍看護受到邊境管制等因素，讓獨居長者、植物人等的看護工作處境更為辛苦，因此希望在做公益關照社會同時，也能同步達成支持在地藝文發展的美意，並認購2020貓裏表演藝術節-貓裏•實驗•中正堂中，新樂舞舞團及EX-亞洲劇團節目票券各20張，送給華山基金會及創世基金會。

苗栗山城扶輪社向照服員與家屬致敬，盼社會各界也能踴躍響應，一起支持在地藝文及公益團體。（EX-亞洲劇團提供／何冠嫻苗栗傳真)

林怡君指出，疫情影響民眾生活，對於弱勢團體想必是加倍衝擊，而社友們平時在陪同社工進行獨居長者、植物人的關照時，發現照顧的家屬或長者較少被關注，但他們其實十分需要喘息時間，或透過多元休閒活動調劑身心，因此期盼照護員及家屬，能藉藝文演出舒緩照護的辛勞。

苗栗山城扶輪社向照服員與家屬致敬，盼社會各界也能踴躍響應，一起支持在地藝文及公益團體。（EX-亞洲劇團提供／何冠嫻苗栗傳真)

EX-亞洲劇團將2020貓裏表演藝術節宣傳單，設計成手作愛心信封，苗栗山城扶輪社全體社員將票券裝入信封中，贈給華山基金會、創世基金會，對照護員及家屬給予肯定與鼓勵。創世苗栗院表示，獲贈藝文票券，讓平時辛勞照護的家屬、長者有機會欣賞演出，藉此獲得喘息機會，回頭將更有能量繼續服務。

EX-亞洲劇團行政總監林浿安指出，劇場透過戲劇魔力讓民眾暫時脫離現實、得以鬆口氣休息，在享受藝術家用心設計的每個細節當下，必能增添更多美好時光。

(中時 )