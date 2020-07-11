立法院臨時會下周將處理監察院長、監察委員人事同意權案，監察院長被提名人陳菊及監委被提名人將到立法院備詢，國民黨團總召林為洲今重申反對監委名單立場，並表示有很多作法可以強力杯葛，揚言「不會讓他們好過」。民進黨團書記長鍾佳濱說，黨團已做過沙盤推演，做好有所準備，呼籲國民黨記取上次攻佔議場的教訓，不要重複錯誤的做法。

立法院臨時會本周進行考試院及國家通訊委員會（NCC）人事同意權案，民進黨團為讓議事順利進行，綠委分別於7日、9日徹夜輪班駐守在議場大門外，確保議程順利進行，最終順利讓考試院及NCC人事案全數過關。

立法院排定7月13日舉行行使監察院長及監察委員同意權案公聽會、14日上午進行監察院長被提名人審查會、14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會，17日進行同意權投票表決。

國民黨團表態反對監委提名名單，絕對會強力杯葛，不會讓他們好過，至於戰術部分，林為洲說，有很多方式會慢慢想，最後由黨團幹部決議，目前不便透露。

面對國民黨將杯葛監察院人事同意權，民進黨團也有所準備，鍾佳濱說，先前排班倫守大門是希望減少不必要的衝突，是否還要持續相同的做法，需要慎重評估，畢竟人力資源不是無限，必須審慎使用。

鍾佳濱提醒國民黨團，應該記取上次攻佔議場失敗的教訓，不要重蹈覆轍，民進黨團不會先預設對方會做不理性的動作，但該有的準備也已經準備好，見招拆招。

(中時 )