一名陳姓女子懷疑丈夫與擔任子女家教的女老師有婚外情，在社區大樓地下室交誼廳裝針孔攝影機偷拍2人，被女老師向台北地檢署控告妨害祕密，陳女辯稱是懷疑丈夫出軌才偷拍蒐證，檢方認為夫妻的忠貞並不是全盤監控，不具有法律上的正當理由，依法起訴陳女。

被陳姓女子懷疑是「小三」的謝姓女子，與陳女的杜姓丈夫是同事，也因為這個關係，擔任她子女的英文家教老師。不過，陳女對這位家教老師卻很不放心，一直懷疑家教老師與丈夫有染。

去年10月10日，陳女懷疑丈夫與女老師間發生不倫，所以在南港的社區大樓地下室交誼廳裝設針孔攝影機，連續偷拍丈夫與女老師的互動。氣憤的陳女拿著錄影畫面向丈夫及女老師對質，2人才知道被偷拍，謝姓女老師因此提告。

陳女到案後向檢方辯稱，她是懷疑丈夫出軌，要蒐集事證，才會裝設針孔攝影機偷拍，還「理直氣壯」的主張是為了保護自己法律上的權益。

不過，檢方認為，夫妻雙方互負忠貞的義務，以保障道德上及法律上婚姻的純潔，但是，並非配偶的一方須被迫接受他方全盤監控自己的生活及社會人際關係，更不能藉口懷疑或調查配偶有外遇的必要，就窺視、竊聽，還當成是法律上具有的正當理由，所以，依妨害祕密將陳女起訴。

(中時 )