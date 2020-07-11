好萊塢男星威爾史密斯（Will Smith）愛妻潔達蘋姬（Jada Pinkett-Smith），日前遭27歲美國歌手奧古斯特奧辛納（August Alsina）自爆兩人發展出不倫母子戀，還是透過威爾史密斯兒子傑登史密斯（Jaden Smith）介紹認識，這對夫妻也在事發一周後在直播節目公開婚外的始末。

威爾史密斯坦言已不再計較這段婚外情。（影片／Red Table Talk 臉書）

威爾史密斯與老婆潔達蘋姬史密斯，日前上直播節目《Red Table Talk》，老婆竟當面向威爾史密斯坦承婚外情，她與奧古斯特奧辛納是透過兒子介紹認識，當時原本只是想幫生病的奧古斯特奧辛納走出難關，沒想到兩人竟擦出愛火，那段時間剛好是與威爾史密斯決議分居的時候，不過在她意識到不該沉淪這段不倫戀時，奧古斯特便主動斷絕聯絡，因此此事情突然被爆料出來，也讓她覺得匪夷所思。

對此威爾史密斯表示已事過境遷，早就不再追究這段婚外情，更引用《絕地戰警》的經典台詞：「We ride together. We die together. Bad marriage for life（我們同甘共苦，出生入死，我們是一輩子的夫妻）」，誓言將繼續攜手走過下半輩子。

(中時電子報)