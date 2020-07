好萊塢男星威爾史密斯(Will Smith)愛妻潔達蘋姬(Jada Pinkett-Smith),日前遭27歲美國歌手奧古斯特奧辛納(August Alsina)自爆兩人發展出不倫母子戀,還是透過威爾史密斯兒子傑登史密斯(Jaden Smith)介紹認識,這對夫妻也在事發一周後在直播節目公開婚外的始末。

威爾史密斯坦言已不再計較這段婚外情。(影片/Red Table Talk 臉書)

威爾史密斯與老婆潔達蘋姬史密斯,日前上直播節目《Red Table Talk》,老婆竟當面向威爾史密斯坦承婚外情,她與奧古斯特奧辛納是透過兒子介紹認識,當時原本只是想幫生病的奧古斯特奧辛納走出難關,沒想到兩人竟擦出愛火,那段時間剛好是與威爾史密斯決議分居的時候,不過在她意識到不該沉淪這段不倫戀時,奧古斯特便主動斷絕聯絡,因此此事情突然被爆料出來,也讓她覺得匪夷所思。

對此威爾史密斯表示已事過境遷,早就不再追究這段婚外情,更引用《絕地戰警》的經典台詞:「We ride together. We die together. Bad marriage for life(我們同甘共苦,出生入死,我們是一輩子的夫妻)」,誓言將繼續攜手走過下半輩子。

(中時電子報)