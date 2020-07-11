馬蓉發文否認有回應王寶強二婚傳聞。（圖／翻攝自金耳朵兔子微博）

馬蓉曬截圖，強調都是假消息，流傳的IG也非她帳號。（圖／翻攝自金耳朵兔子微博）

大陸演員王寶強4年前宣布和馬蓉離婚，去年王寶強和世界小姐亞軍馮清交往，最近更傳出即將再婚，有報導指馬蓉在IG表示沒聽說，最近馬蓉則在微博「打假」，澄清該IG帳號不是她的，關於她聽聞王寶強再婚就「暴跳如雷」的消息也純屬虛構，她只有3字回應：「不關心」。

離婚官司拖了2年多，去年王寶強與馬蓉離婚案終於落幕，兒子監護權判給王寶強，女兒則跟馬蓉，去年王寶強母親過世，因帶馮清回老家奔喪，新戀情因此曝光，近日網上傳出王寶強再婚，馬蓉疑在IG稱沒聽兒子說快有「後媽」，還有自媒體寫報導：「得知王寶強將要結婚迎娶馮清，馬蓉暴跳如雷：我不同意」。

對於回應前夫梅開二度的消息，馬蓉最近在微博反擊，說又被營銷號利用帶話題，「麻煩以後那種臭魚找爛蝦的新聞炒作別帶我。不關心。現有的不實內容已經統一交給律師處理」，並表示：「演員靠作品說話，而不是靠炒作私生活無下限博眼球。非要炒作也與我無關，請不要再打擾我這個熱愛生活幸福的鐵憨憨」。

馬蓉最後強調：「經歷風雨，我的心中依舊充滿愛！」網友回應：「厲害了！這麼久了就不能消停消停」、「乘風破浪的姐姐，出道吧」、「是不是王寶強負了你」、「誰的微博都不如你的微博刺激，新聞爆炸性強」。

(中時電子報)