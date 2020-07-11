蕭敬騰（老蕭）今年5月跨足茶飲界，在西門町開設「署名職茶@AT Tea」，搖身一變成為最炙手可熱的新科老闆，也吸引許多詢問加盟的民眾來電，近來老蕭也與團隊加快加盟審核流程，更承諾會維持、增進品質，讓加盟者能更安心。然而近日卻有業者冒用商標與品牌，以官方名義招募加盟，為避免有民眾受騙，蕭敬騰緊急發出聲明要大家不要上當，也表示會有這樣的事發生，代表品牌已受到廣大認同，但為了品質起見，請大家認明官方出品。

據了解，不實網站不僅放上蕭敬騰開幕時擔任一日店長的宣傳行銷照片，也替「署名職茶@AT Tea」虛構品牌故事，更提供方式教大家「怎樣才能加盟蕭敬騰的奶茶店」以及「署茗職茶助您開店創業」的標語，最後還在網站上留下「聯繫我們」的資訊，吸引不少人受騙上當。「署名職茶@AT Tea」為三象國際股份有限公司所有，接到詢問確認電話才知道品牌已被盜用，為了維護消費者及民眾的權益，擔心更多人受騙上當，三象國際股份有限公司緊急與品牌創辦人也是代言人的蕭敬騰聯袂發出聲明，澄清與該網站毫無任何法律上或商業上的關係，若民眾有意加盟或有其它商業合作之需求，可直接聯絡三象國際股份有限公司。蕭敬騰也嚴正表示：「請大家小心認明正版，切勿讓不法盜版得逞。」

此外，「署名職茶@AT Tea」也因樹大招風，引起同業的惡意攻擊，有網路部落客藉著不實的惡意批評累積自身評價。對此，蕭敬騰大方表示被關注及有批評是好事，但惡意的批評對團隊來說不但不公平，也是傷害，希望大家能理性對待。

蕭敬騰的飲料店開幕至今才二個月就遭人冒名開放加盟。（華納提供）

(中時 )