勇士球迷凱納莫爾的「勇士之家」。(摘自gofundme.com)

Steph Curry wants to help save the Warriors House in Oakland. Here’s the GoFundMe https://t.co/DC7mBXp7wr pic.twitter.com/NfhmZiEGPc — Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) July 9, 2020

奧克蘭「勇士之家」陷入危機，58歲屋主凱納莫爾(Lloyd Canamore)可能失去他自幼居住的房屋。身為勇士死忠球迷，這屋子被凱納莫爾精心粉刷成黃藍相間的勇士配色，曾被地方媒體報導，當家球星柯瑞(Stephen Curry)也造訪過。

根據KTVU電視網，凱納莫爾的母親把房子拿去做逆向抵押，母親去年過世，房子依約要被銀行收走，除非他能交還35萬美元借款(約千萬台幣)。凱納莫爾說：「我中學時期在這裡賣過熱狗和花生，成為勇士球迷。」「我是勇士頭號球迷，一生流著金藍色的血。」

凱納莫爾的人生很辛苦，他因癌症失去愛子，3個兄弟病逝，他後來為了照料母親也沒辦法去看比賽。他的房屋至今被視為勇士隊地標之一，柯瑞曾在那裡參與MTV拍攝，他不忍看到房子被收走，向大家宣傳這個救援計畫：「他是個死忠球迷，大家可以掏錢出來拯救他。」

這個在gofundme的募款由凱納莫爾的鄰居發起，憑著柯瑞在IG的3000萬追隨者，第3天就募到20萬美元。其中最大一筆款項為1萬美元匿名捐款，是在柯瑞貼文相近的時間捐出，大家或許可以猜到那是誰捐的。

(中時電子報)