73歲林先生，約1個月前注意到頸部皮膚突起一個腫塊，最近快速變大，2週內就長到2倍大，且周邊紅癢，就醫檢查發現，腫塊表皮有角質層增生，無壓痛感，經切除後病理化驗證實為惡性角化棘皮瘤。

書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，角化棘皮瘤又稱皮脂軟疣或假癌性軟疣，是一種快速生長的腫瘤，發生在毛囊角化上皮的增生性病變，部分角化棘皮瘤可能有惡性變化；且好發於中老年男性，常出現在皮膚曝曬陽光的部位，如臉部、脖子、手臂等，發生原因可能是長期紫外線照射、人類乳突病毒感染，或是毛囊的細胞變異分化而來。

外觀有何特點？黃季怡說，外觀是單一圓形的突起腫塊，中央明顯凹陷，有些類似火山口狀；在凹陷位置充滿角質鱗屑，外緣則是平滑且充血泛紅的皮膚。

此外，通常伴隨搔癢不適，同時生長非常快速，可能短時間內變大；由於角化棘皮瘤在外觀與鱗狀上皮細胞癌、基底細胞癌、日光角化症、脂漏性角化症相似，須以病理切片鑑別診斷。

治療方面，部分角化棘皮瘤會自行結痂脫落，未自行脫落的會先以冷凍或電燒灼治療，反覆在同一位置發生者，會建議手術切除並做病理切片，有時可能需要輔助性局部放射線治療。

平時養成防曬的習慣，避免皮膚接觸過多紫外線有助於預防角化棘皮瘤的發生。黃季怡提醒，身上出現不明的腫塊時應儘早就醫，特別是腫塊在短時間變大千萬不可輕忽，角化棘皮瘤的生長非常快速，多數為良性皮膚腫瘤，但如懷疑有惡性變化應切片檢驗，積極治療。

延伸閱讀：

(中時電子報)