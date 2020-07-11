南科管理局11日舉行「2020運動在南科」活動，邀請戴資穎與前科技部長陳良基組隊，與台積電代表隊舉行友誼賽。（劉秀芬攝）

南科管理局11日舉行「2020運動在南科」活動，邀請戴資穎與前科技部長陳良基組隊，與台積電代表隊舉行友誼賽。（劉秀芬攝）

南科管理局11日舉行「2020運動在南科」活動，邀請戴資穎與前科技部長陳良基組隊，與台積電代表隊舉行友誼賽。（劉秀芬攝）

南科管理局11日舉行「2020運動在南科」活動，邀請戴資穎與前科技部長陳良基組隊，與台積電代表隊舉行友誼賽。（劉秀芬攝）

南科管理局11日舉行「2020運動在南科」活動，再次邀請到羽球「世界球后」戴資穎站台，與前科技部長陳良基組成一隊，對戰台積電代表隊，過程中觀眾頻頻幫戴資穎隊加油，最後以31比22獲勝。比賽結束後應觀眾要求，戴資穎也親切與球迷合影。

今年「2020 運動在南科」受新冠肺炎疫情影響而延期，仍不減南科人熱情，一早的健走活動有3000多人參加。園區多家廠商高階主管親自出席響應，台達電子、南茂、台積電、群創、康寧等公司在健走沿途設置中繼站，準備新鮮水果、運動飲料、小點心等，為健走民眾加油打氣。

球迷期待的重頭戲，戴資穎與南科羽球賽冠軍隊PK賽8點30分登場，700張入場票早就被索取一空，球迷們帶著各式加油手牌，希望能爭取戴資穎目光。

比賽一開始，戴資穎先與陳良基隊打暖身，再交換一下心得策略；台積電隊派出的是兩位年輕選手劉繡榮、吳欣哲。比賽過程中，陳良基屢有得分，放小球、接殺球，都獲得觀眾讚賞聲，戴資穎偶有失誤，觀眾也大聲嘆息。

比賽最後戴資穎隊以31比22獲勝，觀眾大聲歡呼，南科園區管理局局長林威呈賽後帶著戴資穎與觀眾親切合照，活動順利結束，許多球迷意猶未竟，守在球場等戴資穎離開後才依依不捨離去。

(中時 )