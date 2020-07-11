為應苗栗縣高齡及少子化，苗栗縣政府為加強社區照顧高齡長者，特別委託育達科大設立「苗栗縣福栗社區化育成中心」，11日上午舉行揭牌，徐耀昌縣長希望藉此中心成立，有效照顧社區長者。

苗栗縣政府為了加強推動社區照顧與互助，委託育達科大設立「苗栗縣福栗社區化育成中心」，主要目的是為輔導苗栗縣境內280個社區發展協會，期待透過政府政策支持、學校知識輸出、社區服務輸送等合作模式，增加福利社區化工作的推動。

「苗栗縣福栗社區化育成中心」揭牌儀式，於7月11日上午在育達科大舉行，現場另有福利化社區小旗艦計畫成果展，由苗栗縣第一批3個社區小旗艦展出這些年來發展成果。

小型旗艦社區發表成果。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

徐耀昌在主持中心揭牌儀式時，當場允諾撥款３０萬元補助苗栗縣第1個獲衛福部補助７０萬元的大型社區旗艦型計畫的大旗艦團隊，團隊是由後龍溪洲社區為首，結合後龍鎮水尾、豐富、海埔、南港及埔頂等社區協力組成。

徐耀昌並期望透過育成中心，能培育社區分級培力制度，推動社區旗艦計畫，以健全苗栗縣福利制度網絡。

苗栗縣長徐耀昌主持社區育成中心揭牌，當場允諾撥款30萬，贊助大型旗艦社區。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

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