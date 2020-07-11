老婦騎電動車 遭汽車追撞彈飛5公尺傷重不治 15:512020/07/11 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 老婦騎乘電動代步車，遭後方車輛追撞，送醫傷重不治。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣83歲張姓老婦日前騎電動代步車，行經頭屋大橋路段路口，遭後方追撞彈飛約5公尺遠，送醫傷重不治，警方將肇事汽車駕駛的劉姓女子，依過失致死罪嫌送辦。 張姓老婦日前從頭屋鄉返回苗栗市，回程行經台13線頭屋大橋前方路口，突然遭劉女駕車從後方撞上，張婦在大力撞擊下，連人帶車彈飛至前方路邊，苗栗縣消防局趕到現場將老婦送醫急救，但仍傷重不治。 警方調查，雙方酒測值為零，劉女稱當時恍神未注意到前方車況，警方訊後將劉女依過失致死罪嫌送辦。 (中時 ) #老婦 #警方 #不治 #前方 #路口 也許您會感興趣 社會熱門新聞 花蓮師生畸戀 女師與國三男夜奔七星潭野戰3回 - 社會 計程車活春宮！短裙女後座「忘情吞吐」 男主角疑大有來頭 - 社會 姊夫弟媳搞不倫 綠光姊弟衝摩鐵破門抓狂了…弟媳穿女僕裝 - 社會 七星潭1夜3戰國三生女師外型曝光 是「甜美小隻馬」 - 社會 絕美BMW女業務換制服！全黑緊身小洋裝 「自備氣囊」＋雪白長腿 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。