苗栗縣83歲張姓老婦日前騎電動代步車，行經頭屋大橋路段路口，遭後方追撞彈飛約5公尺遠，送醫傷重不治，警方將肇事汽車駕駛的劉姓女子，依過失致死罪嫌送辦。

張姓老婦日前從頭屋鄉返回苗栗市，回程行經台13線頭屋大橋前方路口，突然遭劉女駕車從後方撞上，張婦在大力撞擊下，連人帶車彈飛至前方路邊，苗栗縣消防局趕到現場將老婦送醫急救，但仍傷重不治。

警方調查，雙方酒測值為零，劉女稱當時恍神未注意到前方車況，警方訊後將劉女依過失致死罪嫌送辦。

(中時 )