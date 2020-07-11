隨著美國疫情反彈攀升，連累總統川普連任選情，在多名共和黨人呼籲大眾戴上口罩防疫以及幕僚苦苦請求下，雖然曾稱「戴口罩很好」但仍不願在公眾面前戴上的川普，終於有意以身作則，決定要在鏡頭前戴上口罩了。

據美國有線電視新聞網報導，川普對於在大眾面前做榜樣戴口罩一向頑固拒絕，甚至嘲弄那些以身作則、鼓勵民眾接受這項公衛常識的公眾人物，但在幕僚苦求之下，決定在11日參訪沃爾特·里德國家軍事醫療中心時，改變心意同意在鏡頭前戴上口罩，並特別讓媒體拍攝。

雖然川普曾於5月時表示自己有準備口罩，但通常藏在口袋中，在所有工作人員都需要戴上口罩的白宮內，媒體也從未看到川普戴上口罩過，即使有也是其他場合由其他人員私下提供畫面的。CNN曾分析指出，川普是為了要在螢光幕前維持強人且無所畏懼的領袖形象，才堅持在鏡頭前不戴口罩。

報導指出，川普表示他將參訪里德醫療中心時，除了試探那些受傷的偉大士兵以及一些對抗新冠病毒的醫療員工，並預計當時會戴上口罩，表示「畢竟是在醫院，我認為這是很適當的事情」。

一名總統的顧問透露，川普身旁幕僚花了超過一周左右，與川普進行「多次協商」並一再請求呼籲總統在他的支持者面前做個榜樣。但到了本周，川普仍抗拒幕僚的勸說，自認為每天已接受檢測，視戴口罩根本沒必要，也不希望媒體藉此做文章；他曾於5月參訪福斯工廠時表示，「我不希望讓媒體看到，在追著我跑後戴上口罩後出現的愉悅感」。

不過隨著多為川普支持者的南方州近期確診人數飆增，幕僚再加緊說服川普，希望他在參訪里德醫療中心時能戴上口罩，畢竟下一個行程就是參加新罕布夏州的造勢，幕僚希望他戴上口罩可以鼓勵參加的民眾響應。川普在6月初於奧克拉荷馬州杜爾沙舉辦選舉造勢大會時，幾乎沒人戴上口罩，當時傳出6名競選團隊員工與2名川普隨扈確診。

(中時電子報)