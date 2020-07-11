有一種餓叫阿嬤覺得你餓！一位網友在PTT發文表示，每次回阿嬤家，總是會被塞滿滿的食物，讓他飽到不行！

網友發出照片表示，餐桌上的白鯧已經連續吃好多天，只因為和阿嬤說過他覺得好吃。(圖翻攝自PTT)

原PO表示，自從搬出去住之後，只要他和阿嬤說過什麼好吃，下次回家餐桌上就一定會出現，例如，他曾說過白鯧好吃，結果就接連好幾天都出現在餐桌上。後來原PO告訴阿嬤，白鯧太貴不要常煮，沒想到白鯧換成鮭魚，讓他又好笑無奈。

網友表示，繼白鯧之後，更常出現在餐桌上的就是鮭魚。(圖翻攝自PTT)

原PO說，吃完正餐之後，阿嬤就會喊喝甜湯、吃水果，更狂的是，連阿公也會叫他去喝剛買回來的牛奶，讓他常被食物塞得不要不要的。

原PO也說，在晚上回家前，還會被塞水果、手工肉包、阿嬤煮的胡椒豬肉、咖哩等食物，讓他帶回租屋處，大量的食物，讓他無奈喊，冰箱都被塞爆啦！

網友表示，從阿嬤家回來一趟，冰箱被塞滿食物。(圖翻攝自PTT)

貼文曝光後，網友紛紛留言表示羨慕，「阿嬤的愛心只能塞，不能吐！」、「有阿嬤真好」、「好想我阿嬤」、「阿嬤有缺孫嗎」、「你阿嬤可否租借給我一週」、「看完好想已經在天堂的阿嬤。」

(中時電子報)