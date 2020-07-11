吳心緹發文。（圖／翻攝自esther_xinti IG）

吳心緹回應網友 。（圖／翻攝自esther_xinti IG）

以廣告「小敏」一角走紅的27歲女星吳心緹先前被周刊爆出與吳念軒分手，並與胡瓜兒子胡釋安密戀，女方被拍開著胡釋安的名車，晚間開回胡家後就沒再出門，關係不言而喻。對此，吳心緹稍早打破沉默，強調：「在複雜的環境裡保持善良，堅強的走下去」，有人問她跟胡瓜兒的關係，她回應：「朋友啊」。

胡瓜兒爆戀上李玉璽舊愛 女專吃星二代開胡家名車打卡

據《鏡周刊》報導，吳心緹早先被拍到開著胡釋安的車子進出胡家，還在胡釋安的名車上自拍打卡，寫下：「當個獨立小姐姐。把自己照顧好、自己開車出門回家」。對此，胡瓜回應車子是秀秀的，對於兒子感情一切尊重，小禎也解釋：「本來安安就比較大方了，他會借東借西給朋友」，胡釋安曾跟胡瓜說目前沒女友，現在定義兩人為交往仍太早。

而吳心緹今分享健身照片，有感而發說：「老天不會愧對認真努力生活的人，謝謝每一道關卡讓我越來越有韌性，不能奢望改變別人，只要問心無愧、做好自己」，自嘲：「委屈就大哭一場」，有人問她和胡釋安關係，她表示就是朋友，有粉絲回應相信她，不相信新聞，吳心緹也說：「都不是真的」。

(中時電子報)