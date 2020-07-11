苗栗苑裡鎮是國內5大C肝盛行區鄉鎮，苑裡鎮李綜合醫院從２０１９年起，與肝病防治學術基金會及苗栗縣衛生局合作，對全鎮９個里進行C肝全面篩檢及治療，今年至７月止已篩檢近4,500人，治療總人數達225人，完治人數計148位、治療中人數計74位，治癒率達98％，治療成效良好。

苗栗縣苑裡鎮被列為全台C肝風險層級最高第7級的五鄉鎮之一，鎮內9個里C型肝炎陽性率高達20％以上，為C肝盛行率偏高的區域。苑裡李綜合醫院自2019年起與肝病防治學術基金會、苗栗縣政府衛生局等合作，截至今年7月，共辦理大型社區篩檢與深入偏鄉逐戶篩檢計70餘場，2019年C肝完治計188人、2020年共篩檢近4,500人，C肝治療總人數達225人，完治人數計148位、治療中人數計74位，治癒率達98％，治療成效良好。

１１日上午李綜合醫院特別舉辦第1屆肝友會，將這2年來的努力成果分享給所有完治者及治療者，深獲肝友肯定，院長李安順也希望全力投入資源協助家鄉鄉親能及早發現C肝，及早接受治療，早日從全台灣C肝盛行率的第一名中除名。

(中時 )