小琉球在地特產「鬼頭刀」今天游到金門!由琉球、金門區漁會合辦的美食品嘗會，在城區漁會超市吸引鄉親蜂擁來到，10餘種當地特色產品讓人垂涎三尺，獲得一致好評：「有夠讚!」
在李安電影〈少年PI的奇幻漂流〉亮相過的鬼頭刀，是小琉球的特色魚種，「魚模魚樣」的長相讓人留下深刻印象，看過一次就很難忘記。這種以飛魚為主要食物的魚，也是當地多種美食的素材。
今天這場由琉球區漁會主辦，金門區漁會協辦，漁會超市熱鬧登場的行銷會，在金門難得一見的「殺魚秀」開場，只見主秀師傅手起刀落，展現游刃有「魚」的好工夫，讓圍觀民眾不禁拍手叫好，直說：「尚青耶！」
近年大力推廣食魚教育與文化料理的琉球區漁會，也在現場安排品嘗會，包括鬼頭刀魚肉、炸魚香腸、魚丸湯等，吸引大批民眾扶老攜幼大快朵頤。
漁會超市也配合推出琉球區漁會專櫃，今天8折特別優惠，有鬼頭刀魚肉乾、魚酥條、魚片、魚排和旗魚丸、飛魚卵香腸、墨魚香腸等多種小包裝產品，吸引不少民眾選購嘗鮮。
來自屏東的台灣鄉親更是捧場，相偕前往品嘗和搶購，他們開心表示，「吃到幾百公里外的家鄉好口味，感覺很滿足和幸福!」
(中時 )
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