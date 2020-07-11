台北市政府再傳人事異動，社會局長劉志光上任才剛滿3個月，近日傳出已向台北市長柯文哲遞出辭呈獲准，北市府副發言人黃瀞瑩也在11日證實，劉以「健康」因素為由請辭，市長也認為不勉強，表示「尊重」，請辭獲准；記者致電劉志光則未接電話。

劉志光在今年4月1日上任，短短的3個月又傳出請辭，前任社會局長陳雪慧接掌北市社會局長也僅1年多，柯市府小內閣頻頻異動，劉獲請辭，也將成為柯市府任職最短的社會局長。

劉志光為台大醫學系畢業，和市長柯文哲系出同門，學經歷都相當亮眼，當時柯文哲也相當看好，未來若接任局長，有機會多面向發展，台北市副市長蔡炳坤當時也曾表示，劉志光對長照有經驗，會是非常適合的局長人選，對北市也會有所貢獻，但未料上任僅短短3個月，就以健康為由請辭。

黃瀞瑩則說，劉志光確實以「健康」因素請辭，柯文哲也獲准，認為健康不能勉強，因此表示「尊重」，算是證實請辭獲准。

(中時 )