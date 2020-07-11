台中今天凌晨2時發生一起自小客自撞分隔島意外，但令人意外的是，當時孔姓車主的何姓女友下車，看到記者拍攝，竟主動要求記者幫她拍照，想要「留下人生首次難忘體驗」，讓在場的媒體相當傻眼，如今這位天真的小辣模身分也曝光，她是23歲的米娜，是台中車展界小有名氣的模特兒。

年輕人走到哪裡都愛打卡，連車禍現場也打。傳出男友警察媽媽非常不高興。(圖/翻攝自米娜粉專)

Minna（米娜）粉專雖然只有2700多人，但配合度高、活潑可愛，在車展界風評不錯，除了當車展模特兒，平時也有接案主持，粉專上PO出許多清涼的辣照，風格多變。換上白色小洋裝，瞬間又變成氣質可人的會展主持人。

撞車時，何女因臉撞上擋風玻璃，臉頰腫了起來，第一時間不忘請記者幫她「拍照留念」，連身旁的孔姓男友也忍不住對女友小聲的說：「這樣會害死我」！不過Minna似乎不以為意，仍是擺出撩人的POSE記錄這「特別的一刻」。

警方表示，當時孔男忙著配合警方製作筆錄酒測時，何女見記者前往拍照採訪時，竟要求記者幫她拍照，想要留下她人生首次難忘的體驗，讓男友與警方頓時傻眼。

孔男還向警方自爆「媽媽也是警察」，在台中市警察局服務，他事故後說，家裡是經營汽車維修保養，準備要把車子拖回家去修理。警方對孔男進行酒測，酒測值為零，事後調派拖吊車前來排除，全案正由警方進一步協助處理中。

(中時電子報)