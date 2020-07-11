夏天電費常被拿出來討論人，有網友分享，半個月都沒待在家，卻收到2390元的電費帳單，誇張的數字引發熱議，許多網友指出，浴室烘乾機開著超耗電，而冷氣、熱水器和冰箱三產品也是吃電怪物。

女網友在臉書社團《爆系知識家》發文分享，6月1日才搬進新家，其中有半個月都沒待在家裡，而房東已預繳5月949元的電費，從帳單中可見，這期電費是2891元，加上公共電費，再扣掉房東預繳的錢，計算後竟要2390元，讓原PO懷疑，是不是廁所的烘乾功能很耗電？

高額的電費帳單，引起網友討論，「拍一下電表，來看一下是不是抄錯表了」、「電費太扯了啦！我家一期電費 兩台冷氣兩台冰箱電費還不到兩千元」、「被偷電了嗎」。

許多網友建議，先把浴室烘乾機關掉看看，用不到一周就要100多度，實在有點誇張，更有網友計算後指出，烘乾機最多可以到2250w，光是使用1個小時就耗費2.25度電，如此一來，2個小時就要4.5度。

另也有網友點出其餘三個「吃電怪物」，分別為冷氣、熱水器和冰箱，「電熱水器沒關的話電表就開始瘋狂跳」、「冷氣不是變頻真得很吃電」、「冰箱沒關緊？」、「窗型冷氣是不是比較耗電」。

(中時電子報)