台南市北區嘻門埕廣場打造台南首座東南亞文化商圈，最快9月試營運，年底開幕，共有50個店面可提供250個新住民工作機會，台南市民不用到東南亞，就可體驗來自東協10國各種吃喝玩樂文化。

台南市約有3萬4000人為新住民，除了大陸籍2萬2000人最大宗，其次為越南8800人，為數不少的東南亞新住民多因婚姻來台，部分離婚成為單親媽媽，最需要的是一份可養活女子的工作。

國際麗麗微沙雅休閒發展協會理事長阮錦麗為越南新住民，離婚後在台南開設養生館連鎖店，近年事業有成，轉而擔任新住民相關協會理事長，希望為東南亞新住民貢獻心力。

台南市首座東南亞文化商圈將在年底開幕，9月試營運。（程炳璋攝）

台南市北區西門路四段嘻門城廣場占地2000坪，適合發展商圈，阮錦麗決定與地主合作，發展一處東南雅文化商圈，將招商來自東協10國的各種吃喝玩樂文化共50個店家，9月初試營運，12月開幕。

微沙雅東南亞文化商圈包含美食區、百貨區、美容SPA區，還有東南亞風情的酒吧，營業時間24小時，提供新住民250個工作機會，阮錦麗表示，聘用職缺人選將以單親、第二代與弱勢新住民為優先。

(中時 )