大陸女星Angelababy（楊穎）外型出眾，拍了多部電視劇和電影，又在綜藝節目《奔跑吧兄弟》率真的表現，讓她站上事業巔峰；日前Angelababy無預警公開「連吃1個月消夜」後果，露出雙下巴崩壞照勸世，粉絲全驚呆。

9日晚上Angelababy在微博曬出一張空靈自拍照，卻突然問「想知道連續吃一個月消夜的後果嗎？轉發10萬放送」，引起20幾萬網友分享，一個揪一個來看女神崩壞；Angelababy過了2個小時就實現諾言，PO出一張雙下巴照，還笑說「還敢吃消夜嗎？一起健身吧」。

日前Angelababy無預警公開「連吃1個月消夜」後果，露出雙下巴崩壞照勸世，粉絲全驚呆。(圖/ 摘自Angelababy微博)

原來Angelababy故意硬擠出雙下巴，不顧形象地扮醜勸世，為粉絲們著想，讓大家一起運動健身維持好體態；不過，粉絲們仍被女神的顏值驚呆，紛紛表示「還是美美的」、「自黑還那麼美，太犯規了」、「迷人的雙下巴」、「妳的雙下巴還是抵不過妳的盛世美顏，長長的睫毛，大大的眼睛」。

(中時電子報)