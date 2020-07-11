「清大賽車工廠」今(11)日舉行2020新車發表會，公開亮相全新的第五代電動賽車「TH05」，並與威剛科技合作，開發出全台第一套電動賽車四輪驅動系統，同時首度挑戰自主研發減速機，問鼎明年日本學生方程式賽車競賽（Formula SAE）冠軍寶座。（李侑珊攝）

清華大學學生組成的電動賽車研發團隊「清大賽車工廠」，今(11)日舉行2020新車發表會，公開亮相全新的第五代電動賽車「TH05」，並與威剛科技合作，開發出全台第一套電動賽車四輪驅動系統，同時首度挑戰自主研發減速機，問鼎明年日本學生方程式賽車競賽（Formula SAE）冠軍寶座。

日本學生方程式賽車競賽（Formula SAE）為亞洲區最具代表性的學生方程式車賽，在我國方面，清大、北科大、成大、台大等7支學生隊伍，都將參加明年的日本賽事。

清大賽車工廠隊長陳子靖表示，團隊於2018年首度挑戰打造電動學生方程式賽車，即成為首支打入日本賽前4名的台灣隊伍，去年參賽成績更上層樓，再次打破台灣參賽紀錄，以日本賽電動車組第2名之姿光榮返台，並在全球參賽的201支電車隊伍中，奪得第21名的位置，僅追在第20名的美國麻省理工學院之後。

陳子靖說，今年受疫情影響，導致原定於今年九月舉行的Formula SAE被迫取消，隊員們也沒因此停下腳步，利用這1年的時間密集測試、優化，同時積極研發未來的設計計畫，包含單體殼、金屬3D列印、以及目前最熱門的無人車技術。

陳子靖提到，清大賽車工廠與威剛科技合作，開發出全台第一套電動賽車四輪驅動系統，同時首度挑戰自主研發減速機，推出全新的第五代電動賽車「TH05」。值得一提的是，「TH05」整體動力系統中的所有部件，不只都是台灣製造，今年的賽車電池更改用能量密度更高的21700鋰三元電池，讓重量降低的同時，電壓較去年大幅提升35％。在車輛外觀上，最顯而易見的就是外型亮眼的前尾翼，「TH05」搭載全套高強度碳纖維空力套件，全由學生設計並與和成欣業合作製造，預計能大幅提升整體下壓力、優化動態表現。

清華大學副校長陳信文在致詞時，特別讚揚「清大賽車工廠」同學們的表現，「從教育觀點來說，這是好到不得了的活動」，團隊成員展現跨領域分工，更自行與廠商募款，累積學習與專業技術的能量，指日可待將能成為亞洲第一。

「年輕人有自己的夢，能揪團50名志同道合的同學，這是很不容易的事情！」清華大學副校長戴念華說，團隊共有50多人，規模已將近好比一組新創團隊，車隊9程經費由同學自籌，過程中必須學會如何宣傳、銷售與推銷自己，一所偉大的大學是一片沃土，表達校方鼎力支持，各校都在準備，我們也不能掉以輕心，期勉同學明年能在比賽獲得好成績。

清華大學工學院副院長林昭安說，他雖擔任車隊的指導老師，但車隊學生都非常自動自發，車隊所有工作都能自己一手包辦完成，他笑說：「我第一次帶他們參加比賽，之前我沒有進入他們的車庫，這代表什麼意思，就是清大學生可能不需要老師指導，他們很清楚知道自己要做什麼」，肯定學生的表現。

(旺報 )