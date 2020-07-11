台電苗栗區處11日舉辦員工南庄一日遊活動。（台電苗栗區處提供／謝明俊苗栗傳真）

台電苗栗區處11日舉辦員工南庄一日遊活動，南庄鄉長羅春蓮親自出面歡迎。（台電苗栗區處提供／謝明俊苗栗傳真）

後疫情階段，民眾報復性出遊，替國內旅遊打了一劑強心針，台電苗栗區處為了響應經濟部振興在地經濟國旅活動，11日特別安排員工及眷屬共145人，到南庄一日遊，除了到向天湖漫步環湖步道及參觀賽夏文物館外，還到南庄桂花巷消費，南庄鄉長羅春蓮獲悉特別前往歡迎。

隨著國內疫情趨緩，民眾大量走出戶外旅遊及消費，台電苗栗區處為響應經濟部振興在地經濟國旅活動，特別規劃辦理多項相關活動，包括苗栗縣南庄、三義等知名景點一日遊，期盼透過這些旅遊活動，為在地商家盡一些棉薄之力，提振苗栗地方經濟。

苗栗區處先於11日安排員工及眷屬共145人赴南庄鄉一日遊，行程除參觀賽夏文物館、向天湖環湖步道外，接著到南庄桂花巷商圈，向在地商家消費。南庄鄉長羅春蓮鄉長獲知台電苗栗區處員工到南庄辦理振興國旅活動促進消費，特至現場表達感謝。

台電苗栗區處胡忠興處長表示，該處員工除平時在工作崗位上兢兢業業，加強營運維護以確保服務區供電品質外，對地方的產業及經濟發展關心也不落人後。在疫情舒緩下，苗栗區處將接續舉辦類似國旅活動，除可抒解員工工作壓力外，也可促進苗栗縣內商家經濟。

(中時 )