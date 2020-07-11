先前謠傳釋出所有辦公室員工，即將壽終正寢的東南亞職籃(ABL)，如今又有死灰復燃跡象了嗎？身兼ABL股東與西貢熱火官員的恩古亞，11日接受《ESPN》專訪，強調ABL並沒打算收掉，當前一切的停擺都是因為受到新冠疫情影響。

「我們完全沒有打算收掉ABL，更不清楚那些謠言從何而來，」恩古亞表示，「只是某些媒體把話放了出來，然後其他媒體跟著寫而已，在此我必須重申，那些謠言只是根據一些結論做出的遐想，且試圖把原本毫無相關的東西連結起來。」

恩古亞甚至認為，外界放話「Air Asia」陷入經濟危機，造成ABL可能停擺的說法是不正確的，「Air Asia只是這個聯盟的飛行航程贊助商而已，並未占據很大的地位，他們所發生的情況跟ABL無關，目前ABL的財務狀況相當穩定。」

只是目前ABL的官網與其他社群媒體呈現停擺狀態，恩古亞認為這是正常現象，既然比賽還不知道何時恢復，聯盟當然無須請人負責經營這些官方社群媒體，甚至他也提到富邦勇士、寶島夢想家兩支台灣ABL球隊可能自組新聯盟。

「我知道某些球隊打算自組職業聯盟，但我必須重申這跟ABL並不衝突，」恩古亞說，「那些球隊可以同時打自己國家的職業聯盟與ABL，就跟西貢熱火的之前做法一樣。」問題是如此繁重且需東征西討的賽程，富邦與夢想家真的願意嗎？

(中時 )