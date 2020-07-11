新竹市重要的媽祖信仰中心、見證地方歷史發展的長和宮，其為了保存廟內豐富文化資產而成立的「金長和媽祖水仙文物館」11日啟用，內部展示了媽祖渡海所乘坐鑾轎、龍袍、北管等文物，其中鑾轎已有超過200年歷史，可讓媽祖迷一飽眼福。

市長林智堅表示，長和宮於1742年建廟至今，是新竹市重要信仰中心，與城市發展密不可分，這要感謝長和宮主委楊金土長年投入心力、修繕整理，保存廟中珍貴文資。

新竹市「金長和媽祖水仙文物館」11日在左起市長林智堅、內政部長徐國勇、長和宮主委彭金土、立委柯建銘共同主持揭幕儀式後啟用。（陳育賢攝）

文物館內除了展示媽祖鑾轎、龍袍等文物外，還展示竹市在地重要的北管文化，其中木質北管出陣文物「新竹新樂軒北管四點睛：彩牌、托燈、鑼桿、鼓架」已於去年9月指定為竹市一般古物，教育處將會規畫學生參訪活動，傳承地方歷史文化。

「金長和媽祖水仙文物館」11日啟用，內部展示了媽祖渡海所乘坐鑾轎、龍袍、北管等文物。（陳育賢攝）

長和宮主委楊金土表示，他擔任主委多年，為媽祖服務報恩，然而宮內文物受到煙燻、灰塵、溼氣侵蝕而老化，覺得十分不捨，因此決定成立文物館，感謝地方各地人士協助，籌備至今兩年多，文物館終於順利開幕。

文化局長黃竫蕙指出，日據時代北管在新竹市極為興盛，有6大北管子弟團，稱為「五軒一社」，包括新樂軒、同樂軒、振樂軒、和樂軒、同文軒、集樂社，市府極重視文物保存工作，自2017年開始進行文物普查，除指定長和宮文物館內的「新樂軒北管四點睛」為一般古物，另有數件文物也已列冊追蹤，今年年底前也將完成竹市其他軒社的普查。

「金長和媽祖水仙文物館」11日啟用，內部展示了媽祖渡海所乘坐鑾轎、龍袍、北管等文物。（陳育賢攝）

另，市府也將在7月18日、19日上午11點至下午6點在長和宮辦理「媽祖有保庇園遊會」，邀請大家一起來拜拜求平安、逛街吃小吃。

「金長和媽祖水仙文物館」位於長和宮後方「金長和水仙文教大樓」3樓，今天開館後，每日開放時間為上午9點至下午5點（周一休館），免費參觀，有興趣的朋友可前來文物館，欣賞長和宮及新樂軒獨特的歷史與文化背景。

(中時 )