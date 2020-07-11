台中市環保局將擴大巡查農民露天焚燒稻草，依法裁處。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

7月份又進入第一期稻作收割期，台中市環保局11日表示，將擴大巡查農民露天焚燒稻草，並架設監控攝影機查緝，一經查獲將依《空氣污染防制法》裁處1200元至10萬元罰鍰，並取消農業相關補助，呼籲農民可多加利用益菌肥、稻稈剪段等方式代替露燃。

台中市環保局表示，根據資料顯示，2017年露天燃燒稻草或農業廢棄物有724件、2018年有488件、2019年317件，農民露天焚燒稻草案件雖已逐步遞減，但是仍有部分農民就地燃燒稻草及稻桿，不但產生異味及粒狀污染物，影響空品與民眾健康，而且道路旁焚燒稻草造成煙霧瀰漫，對交通造成嚴重威脅。

環保局強調，每年7月進入第一期稻作收割時節，為防範農民露天焚燒稻草，環保局將加強派員巡查，除上班時段，傍晚及假日也將擴大稽查，同時啟動科技化設備，於農廢露燃熱區架設遠端影像監控加強取締，此外，並鼓勵民眾舉報，協力維護台中環境品質。

環保局強調，一經查獲，將依《空氣污染防制法》裁處1200元至10萬元罰鍰，並取消農業相關補助。環保局指出，農民可多加利用益菌肥、稻稈剪段等方式，維護空氣品質又善待土地環境。

(中時 )