百思不得其解女生露天吃宵夜，頭髮莫名豎起來。(圖擷自YouTube)

怕到毛髮都豎起來了，但如果沒特別的事，頭髮會自個兒站起來，那才更恐怖！中國大陸一群年輕人在室外吃宵夜，卻陸續有人頭髮直立，他們將此現象錄影上傳，有學者看到畫面卻大喊危險，甚至可能危及性命。

綜合陸媒報導，將此影像上傳的人說，他和朋友唱聽歌後在室外吃宵夜，同桌3人卻莫名其妙頭髮站起來，感覺頭底有靜電在吸附。當時3人覺得詫異，檢視附近並無變電器，地下也沒下水道，當天氣候也無異象。不過，就在他們用完餐離去，頭髮即恢復原狀。

如果此影像未經過編造，香港中文大學物理系高級講師湯兆昇認為，當時3人其實置身於險境。他說，頭髮會站立的確是因靜電而起，但變壓器中的交流電不會引起靜電，他們附近也沒有靜電發電機，唯一可能的原因，就是由雨雲累積了很多電荷造成。他解釋說，如果雲和地面之間的電壓很高，就會有很強的靜電，讓人頭髮直豎。因此他研判，「短時間內可能就會因為強大的電場出現雷擊，被電到或電死的風險很高。」

(中時電子報)