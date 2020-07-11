東京連3日破200例確診新冠肺炎，對於東京近來的疫情再度爆發，日媒10日報導，近來東京新增病例，除了因為篩檢增加關係外，還有許多確診患者跟夜生活有關。

據《NHK》報導，東京都政府證實，今（11日）有206例確診感染新冠肺炎，這是東京首度連3天破200例確診。東京都在9日驗出224人確診，10日則為243人感染新冠肺炎。日媒10日報導，近來東京新增病例，除了因為篩檢增加關係外，還有許多確診患者跟夜生活有關。

東京都在10日破200例後，昭和大學教授二木芳人接受《富士新聞網》新聞採訪時表示，這數字令人感到憂心，而且現在又正逢解封之時，政府要拿出做為才是，不然很容易爆發民怨。

據《富士新聞網》新聞報導，10日確診的224例中，有104個人感染途徑不明，其餘120人則知為因密切接觸而感染，其中大多為在新宿夜生活區感染，年齡約在20-30歲間。東京都知事小池百合子更表示，確診患者中，還有許多人還未連繫到，這令人感到憂心。

《日本新聞網》指出，對於東京2日破200例確診的情況，許多專家都憂心，東京疫情恐再度大爆發。北海道大學教授西浦博更認為，對於現在感染擴大情形，日本社會已經到了不得不減少接觸的分水嶺時候。

對於今日再度破200例確診，東京都政府召開記者會，日本經濟再生大臣西村康稔表示，東京病例增反應更多檢測，還是希望市民能多加檢測，政府都會有因應。

(中時電子報)