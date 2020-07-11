2020大安沙雕音樂季以「環遊世界文化巡禮」主題一解民眾出國相思苦，截至10日為止已吸引近30萬參觀人次，預估最終可望衝破35萬人次。大安沙雕音樂季12日落幕後，將持續開放自由入場參觀，直至沙雕自然風化損壞為止。
台中市觀旅局長林筱淇表示，今年精心打造18座環遊世界主題沙雕，呈現橫跨五大洲13國特色魅力景點。今年更首創三重奏，第一首創中台灣最大型共構式沙雕，結合埃及金字塔、埃及艷后與獅身人面像元素，展現出壯闊綿延的沙雕藝術，吸引不少大小朋友搶著合影留念。
第二首創中台灣最大型主雕，結合台中指標性景點大甲鎮瀾宮、路思義教堂、國家歌劇院、湖心亭，沙雕背面還雕畫出「台中」讓民眾180度無死角環視沙雕。第三首創「Q版海洋觀景平台」更成為最新熱門打卡熱點，站上觀景平台還能將18座沙雕盡收眼底，拍下動人的海邊浪漫照，一同感受台中大安的夏日風情！
林筱淇也特別提到，遊客朝聖大安沙雕之際，也可安排2天1夜海線微旅行，至大甲大安及外埔的觀光景點忘憂谷騎乘自行車、日南車站訪古蹟、大安濱海戲水賞海景、鐵砧山風景區踏青行、大甲蔣公路購好禮，晚上還能入住通過台中市「安心旅宿」認證標章的在地特色旅宿、富有日式風格及古色古香的主題民宿。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。