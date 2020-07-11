2020大安沙雕音樂季以「環遊世界文化巡禮」主題一解民眾出國相思苦，截至10日為止已吸引近30萬參觀人次，預估最終可望衝破35萬人次。大安沙雕音樂季12日落幕後，將持續開放自由入場參觀，直至沙雕自然風化損壞為止。

大安沙雕音樂季設置友善無障礙木棧道，讓民眾近距離欣賞沙雕。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀旅局長林筱淇表示，今年精心打造18座環遊世界主題沙雕，呈現橫跨五大洲13國特色魅力景點。今年更首創三重奏，第一首創中台灣最大型共構式沙雕，結合埃及金字塔、埃及艷后與獅身人面像元素，展現出壯闊綿延的沙雕藝術，吸引不少大小朋友搶著合影留念。

第二首創中台灣最大型主雕，結合台中指標性景點大甲鎮瀾宮、路思義教堂、國家歌劇院、湖心亭，沙雕背面還雕畫出「台中」讓民眾180度無死角環視沙雕。第三首創「Q版海洋觀景平台」更成為最新熱門打卡熱點，站上觀景平台還能將18座沙雕盡收眼底，拍下動人的海邊浪漫照，一同感受台中大安的夏日風情！

大安沙雕音樂季打造「台中購物節」沙雕女王。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

林筱淇也特別提到，遊客朝聖大安沙雕之際，也可安排2天1夜海線微旅行，至大甲大安及外埔的觀光景點忘憂谷騎乘自行車、日南車站訪古蹟、大安濱海戲水賞海景、鐵砧山風景區踏青行、大甲蔣公路購好禮，晚上還能入住通過台中市「安心旅宿」認證標章的在地特色旅宿、富有日式風格及古色古香的主題民宿。

大安沙雕音樂季期間開放歡樂消暑勝地「大安濱海樂園」。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

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